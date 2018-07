mb, Novinky

Nejen ve Spojených státech mají lidé v oblibě SUV, crossovery a pick-up trucky - i ve zbytku světa popularita pseudoterénních vozidel roste. Má to ovšem svou stinnou stránku, a to i mimo vyšší spotřebu paliva danou vyšším odporem vzduchu - chodec má při střetu s SUV šanci na přežití ještě menší než proti obyčejnému osobnímu autu.

Podle výzkumu novin Detroit Free Press je dvakrát až třikrát větší pravděpodobnost, že chodec zemře, když se srazí s SUV nebo pick-upem, než když stojí proti běžnému osobnímu autu.

Ukazují to rozdíly v nárůstu počtu usmrcených chodců na amerických silnicích. Ten celkově od roku 2009 vzrostl o 46 procent. Nárůst nehod zahrnujících jedno vozidlo a chodce, který byl usmrcen, a kde oním vozidlem zároveň bylo SUV, byl však dle zprávy v letech 2009 - 2016 o 69 procent.

Podobné spojení zmínila také NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration, Národní úřad pro bezpečnost na silnicích) ve zprávě v roce 2015: „Zhruba třetina zraněných chodců je sražena vozy SUV nebo pick-up, což odpovídá podílu těchto vozů na trhu. Nicméně, SUV a pick-upy vidíme u zhruba 40 procent úmrtí chodců, což naznačuje, že zranění jsou vážnější, když se chodec srazí s autem tohoto druhu.”

Důvody, proč tomu tak je, naznačila už studie Rowan University z roku 2001: „Lehká užitková vozidla (kam studie řadí i SUV - pozn. aut.) jsou těžší, tužší a geometricky tupější než osobní auta, takže pro chodce znamenají úplně jiné riziko.”

Ovšem nelze vinit jen SUV - od roku 2009 také vystřelila popularita smartphonů. Podle zprávy je pravděpodobné - ovšem nikoliv doložitelné -, že řada řidičů či chodců v uvedených nehodách byla rozptýlena používáním smartphonů.

Také se dozvídáme, že řada zabitých chodců buď přecházela silnici chybně či riskantně, např. šla ve tmě přes vícepruhovou komunikaci nebo byla pod vlivem alkoholu, který mohl ovlivnit jejich úsudek.

Třetinu srážek auta s chodcem zaviní v ČR právě chodci Podle statistik nehodovosti v České republice za rok 2017 zemřelo na silnicích 101 chodců, o 10 méně než v předloňském roce. Srážek s chodcem bylo 3 420 (o 16 méně než v roce 2016), z čehož byl chodec na vině v 1 140 případech (o 7 více než v roce 2016). V kolika případech se s chodcem srazilo SUV a jestli mají vozy této kategorie větší podíl na úmrtích chodců při těchto dopravních nehodách, ovšem policejní statistika neuvádí.

Asistenční systémy riziko srážky snižují

Moderní automobily - nejen SUV, ale všechna další auta - bývají leckdy už ve standardu vybavena systémy automatického brzdění pro zabránění srážce, příp. pro zmírnění jejích následků.

Některé vozy, např. Opel Insignia, na displeji varují před přítomností chodce v blízkosti vozovky, i když nebezpečí akutně nehrozí. Např. porsche vybavená systémem pro noční vidění také na displeji zvýrazňují chodce, pokud je ve tmě spatří, a v neosvětleném prostředí je vidí dřív než lidské oko.

I podle zprávy Detroit Free Press můžou tyto systémy potenciálně zachraňovat životy. „Myslíme si, že by měly být standardem ve všech autech,” komentovala Catherine Chaseová, prezidentka organizace Advocates for Highway and Auto Safety.