Mercedes-Benz už má ve svém portfoliu elektrické dodávky eSprinter. Jenže to jsou velké dodávky, které ne každý potřebuje a pro rozvážky po městě se ne vždy hodí. Menší řada Vito musela chvíli čekat, ale na podzim už bude v nabídce i ona v elektrickém provedení.

Verze eVito nabídne dojezd 150 km na jedno nabití, akumulátorovou sadu o kapacitě 41 kWh nabije majitel za šest hodin. Pokud podmínky nebudou úplně ideální (bude třeba mráz), bude dojezd 100 km. To není mnoho, ale pro rozvážkovou službu po městě by to mělo stačit.

Mercedes-Benz eVito

FOTO: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz eSprinter

FOTO: Mercedes-Benz

Automobily budou mít elektromotor o výkonu 84 kW a točivém momentu 300 N.m a maximální rychlost bude 80 km/h. V případě zájmu může být automobil nastaven i na rychlost 120 km/h. Rozsah nabízených délek je 5140 až 5370 mm, objem nákladového prostoru pak 6,0 až 6,6 m3. Akumulátory jsou uloženy pod podlahou, nikterak tedy neomezují náklad.

S vodíkem na dlouhé tratě

Na IAA v Hannoveru se představí také koncept s názvem Sprinter F-CELL, což bude netradiční obytný vůz. Půjde o vlastně o plu-in hybridní vůz, který se může dobít ze zásuvky a jeho hlavní pohonnou jednotkou bude elektromotor o výkonu 147 kW a točivém momentu 350 N.m. Hybridem je ale proto, že elektřinu si bude vyrábět sám v palivových článcích z vodíku. Tři nádrže na vodík pojmou 4,5 kilogramu tohoto paliva. Auto plně nabité a natankovanými nádržemi by mělo mít dojezd 300 km, pokud by byl zapotřebí ještě větší dojezd, dá se dozadu přidělat ještě jedna nádrž se kterou by se dosah zvedl na 530 km.

Mercedes-Benz eSprinter F-CELL

FOTO: Mercedes-Benz