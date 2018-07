maž, Novinky

Volkswagen na své nové platformě pro elektromobily MEB chce vzkřísit legendární bus, sériové provedení by mělo přijít v roce 2022. To už německý koncern oficiálně potvrdil. [celá zpráva]

Model Beetle se další verze neměl dočkat, mj. i pro to, že je to kupé (nebo kabriolet) s jedním párem dveří, což by se v rámci MEB hůře implementovalo a podstatně hůře prodávalo. [celá zpráva]

Klaus Bischoff, šéf designu Volkswagenu pro Autocar uvedl, že v úvahu přichází čtyřdveřová verze. Ta by brnkala na designovou retro vlnu, zároveň by byla praktičtější než čistokrevné kupé.

Ta by dokonce mohla mít poháněná zadní kola, tak jako originál, jeden z nejprodávanějších automobilů na světě. V mateřské továrně ve Wolfsburgu se do roku 1974 vyrobilo téměř 12 miliónů brouků. Koncem 70. let se jejich produkce přesunula z Německa definitivně do Mexika. Úplně poslední původní brouk sjel z linky 30. července 2003, 64 let po začátku výroby, exemplář s pořadovým číslem 21 529 464.

Původní VW Brouk

FOTO: Petr Kološ