Možná jste ji na Facebooku či jinde již zaregistrovali - kampaň s názvem Hlavně bezpečně má za cíl zlepšit bezpečnost na silnicích tím, že se příklady snaží nastavovat zrcadlo řidičům a upravovat tak jejich chování.

Sdělením čerstvě vydaného videa je, že hazardní jízda zabíjí. Dva řidiči se předhánějí v tom, kdo jel rychleji po dálnici a co dělal jiného, než že se věnoval řízení.

Jeden závodil se sanitkou, druhý ujížděl policejnímu passatu - oba zbytečně riskovali, bez ohledu na to, jak rychle jeli. A proto je svatý Petr za nebeskou bránu nepustí. „Tak to ne. Řidiči jako vy rozhodně do nebe nejdou,” říká Robert Jašków v roli svatého Petra.

Prevence je nejlepší forma, jak předejít nehodám, říká ředitel ČKP



„V minulém roce v důsledku nehody způsobené osobním automobilem zemřelo skoro 320 lidí. Nedostatečné věnování se řízení vozidla bylo prokázáno skoro u 17 000 havárií,” popisuje cíle kampaně Jan Matoušek, ředitel České kanceláře pojistitelů.

„Prevence je nejlepší forma, jak takovému neštěstí zabránit, a Hlavně bezpečně bojuje proti všem neduhům, které se na českých silnicích objevují,” dodává. Jmenuje alkohol za volantem, posílání zpráv při řízení nebo zbytečnou agresivitu některých řidičů.

Projekt však cílí nejen na řidiče osobních aut, ale i na profesionální řidiče, chodce, cyklisty, seniory, děti a rodiče. Byl spuštěn v květnu 2018 a potrvá do ledna příštího roku. Není známo, na kolik natáčení samotného klipu vyšlo, je však financován z Fondu zábrany škod, do kterého přispívají všichni řidiči motorových vozidel v rámci povinného ručení.

Pro srovnání se níže můžete podívat na kampaň zahraniční produkce v tomtéž duchu.