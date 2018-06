mb, Novinky

Automobilka BMW pracuje na vozidlech schopných autonomní jízdy, už dnes některé její modely dokážou jet ve stopě auta před sebou a navádět vůz podle čar na silnici. Ian Robertson, speciální reprezentant BMW ve Velké Británii, ale má za to, že plně autonomní auta bez volantu a pedálů na silnicích neuvidíme.

Věří, že regulace omezí prvky autonomní jízdy. „Myslím si, že vlády řeknou: 'Dobře, autonomní vozy mohou jít takhle daleko,' že to nedovolí za všech okolností,” uvedl pro britský magazín AutoExpress.

Řidič-člověk také podle něj bude vždy zodpovědný za krizová rozhodnutí. „I když algoritmy automobilů jsou schopné takového rozhodnutí, nemyslím si, že se někdy dostaneme do situace, kdy si auto bude vybírat, jestli někoho ohrozí na životě, či nikoliv,” říká.

BMW 530e zvládá zatáčet podle čar na silnici. Není zdaleka samo, tuto schopnost mají auta řady dalších výrobců.

FOTO: Marek Bednář

Naráží na debatu, otevřenou již v minulosti, ve které si auto bez volantu a pedálů má vybrat, jestli se vyhne člověku v silnici, havaruje a zabije svou posádku, anebo jestli přejede člověka na silnici.

Tato debata má značný etický a morální podtext, ale odpověď je potenciálně docela jednoduchá. Představte si, že byste měli jezdit autem, které se někdy - zítra, pozítří, za deset let - může rozhodnout vystavit riziku smrti při nehodě vás či vaše děti, aby zachránilo život někomu, kdo třeba jde na přechodu na červenou.

Takováto rozhodnutí podle Robertsona nezůstanou na automobilech, vždycky je bude dělat řidič. Jenže to v podstatě znamená, že podle něj budou i v autonomních autech pořád pedály a volant, abyste měli jak případné srážce zabránit.

Společnost Waymo, podřízená Googlu, pracuje na plně autonomních autech.

FOTO: Jaguar

BMW jako automobilka má s autonomní jízdou poměrně široké zkušenosti. Nehlásá to do světa jako Waymo nebo Tesla, ale podle AutoExpressu každé auto v její flotile testovacích prototypů nasbírá denně 40 terabytů dat.

Robertson přesto říká, že technologie ještě není připravená. „Měříme úspěchy počtem případů, kdy musí vývojář zasáhnout do řízení. Aktuálně jsme na třech případech na 1000 km. Zní to dobře, ale je to o tři více, než chceme. Musí to být perfektní,” vysvětluje.