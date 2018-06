mb, Novinky

Ze zhruba tisícovky prověřených aut byl objeven problém u čtyř set, tedy zhruba čtyřiceti procent. Smutným rekordmanem je vozidlo se sníženým počtem ujetých kilometrů o 400 tisíc. Obviněn však podle policie zatím nikdo nebyl.

„Akce je teprve na svém počátku a k případnému sdělení obvinění pachatelům dojde v horizontu několika týdnů,“ říká mluvčí Krajského ředitelství policie Středočeského kraje Zdeněk Chalupa.

Patnáct let staré auto může mít najeto jen 101 tisíc kilometrů. Ale pokud to je vůz používaný každý den, je to dost nepravděpodobné.

FOTO: Marek Bednář, Novinky

Cílem akce není jen odhalení nelegální činnosti a potrestání pachatelů. Plní podle policejní mluvčí i účel upozornění na tento problém a zlepšení povědomí občanů, kteří do nákupu vozidla investují nemalé částky.

I přes občasná slova o zavedení trestů za manipulaci s tachometrem toto již trestné je. Jde o podvod a trestní sazba se odvíjí od prokázané škody. Trestná je i příprava podvodu, ne „jen” jeho provedení.

Stočení tachometru je přitom u starších aut velmi snadné. Zkoušeli jsme to na ojetém Seatu Toledo, voze technicky spřízněném se Škodou Octavia první generace. Zabralo to jen několik minut, a to i s vrácením čísla na displeji do původního stavu. [celá zpráva]

Video

Stočení tachometru je otázkou několika minut, ukázal náš experiment.

Co dělat, abyste nekoupili auto s nelegálně upraveným stavem tachometru? První věcí je nespoléhat se jen na samotný tachometr. Je to jen číslo na displeji, navíc v řadě případů snadno změnitelné. Daleko důležitější je skutečný technický stav vozidla.

Samozřejmě je nutné auto důkladně prověřit. „Upozorňujeme zájemce o koupi ojetého vozidla, aby nepodceňovali jeho prověření a nespokojili se jen s předloženou servisní knihou nebo případně pouhým tvrzením prodejce,” nabádá zákazníky ojetin Zdeněk Chalupa.