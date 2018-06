fra, Novinky

Jednou ze společností je celosvětový průmyslový gigant ArcelorMittal. Ten oznámil, že ocelárny v belgickém Gentu dostanou speciální zařízení na zachytávání CO2 a pomocí biologických procesů dokáží vyrobit etanol. Ten se velmi podobá tomu, který se vyrábí z biologických látek, jako je řepka. Může se tak používat jako palivo.

Celá technologie je extrémně nákladná. Stojí 150 miliónů eur (asi 3,8 miliardy korun), necelou desetinu pak uhradí Evropská unie. Strojní zařízení by mělo ročně vyprodukovat asi 80 miliónů litrů etanolu, což není vůbec zanedbatelné množství. Pokud se technologie, která má být spuštěna v roce 2020, osvědčí, rozšíří se pravděpodobně do dalších velkých podniků. Má to hned několik výhod. Emise, které vypouští takový průmyslový podnik, mohou být zpeněženy. Také se vypustí mnohem méně emisí, což znamená méně vynaložených nákladů na emisní povolenky apod.

Odsávání CO2

To ale není to nejzajímavější. Bill Gates a jeho firma Carbon Engineering doložila, že jejich technologie na odsávání CO2 ze vzduchu funguje. Není to nic převratného. Tohle dokáže každý zkušený chemik. Jenže účinnost takového procesu, kdy se nasávaný vzduch mísí se speciální kapalinou, aby se do ní ukládal oxid uhličitý, který pak několika kroky zvyšuje svou koncentraci, až se z něj na konci procesu stane skutečně kvalitní CO2, je mizivá. Společnost tak pomalými krůčky postupovala kupředu, až se jim podařilo zvýšit účinnost tak, že se to i vyplatí.

Takhle by mohla vypadat továrna na odsávání CO2

FOTO: Carbon Engineering

Důležité je, že pomocí vodíku dokážou sloučit CO2 do biopaliva, které je možné následně prodávat. Ovšem rentabilita znamenala, že původní cenu 600 dolarů za tunu CO2 bylo třeba stlačit na šestinu. A to se podařilo. Dnes jejich testovací zařízení dokáže zachytit asi jednu tunu CO2 denně.

Nyní firma Carbon Engineering oznámila, že technologii bude zmenšovat tak, aby bylo možné ji využívat prakticky kdekoli – ve městech, na odlehlých místech i v továrnách.

Je ovšem možné CO2 využívat také jinak. Těch možností je víc. Například se z něj dají dělat hnojiva, používá se pro chemický průmysl apod.