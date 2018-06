fra, Novinky

Tedy vlastně ani to není. Sama značka jej označuje jako crossover, tedy auto, které není ani SUV, ani kombi… prostě něco někde na pomezí všeho. A bohužel musíme podotknout, že na pomezí je i v rámci designu. Přední tenké světlomety evokují Hyundai Kona. Maska chladiče by klidně mohla patřit nějakému Mitsubishi a podívejte se na zadní sloupek a páté dveře. Je to taková podivná směska Infiniti, Mazdy a Lexusu. Co říkáte?

Chevrolet Blazer

FOTO: Chevrolet

Chevrolet Blazer

FOTO: Chevrolet

Je ovšem pravda, že na USA je model Blazer neskutečně originální. Americké automobilky do takhle výrazného designu zatím nikdy nešly a dnes nejodvážnější SUV tak má paradoxně dříve ultrakonzervativní Lexus.

Pod kapotou je to také trochu poevropštěný vůz. Má pohon pouze přední nápravy a v případě zájmu i pohon na všechna kola. Ale to jde o elektronický systém s názvem Traction Select. Má také moderní motory, ale ten základní je čtyřválec o objemu 2,5 l (143 kW / 255 N.m), ten větší šestiválec (227 kW / 365 N.m). Jistě si vzpomínáte, že starý TrailBlazer byl nejprodávanější s vidlicovým osmiválcem o objemu 5,3 l. No, ekologické mantinely už těmhle motorům daly vale. Zato přilákaly převodovky s duálními spojkami, která je i zde.

Chevrolet Blazer

FOTO: Chevrolet

Chevrolet Blazer

FOTO: Chevrolet

Moderní doba přišla do USA ve velkém. Takže i zavazadelník má úžasnou novinku – posuvnou dělící příčku v zavazadelníku, které je upevněná v zapuštěných ližinách. Prostě to, co mělo Audi už… ani nepamatujeme nástup. Chevrolet přesto tohle označuje za velkou novinku.

Interiér je ale hodně povedený, vypadá výrazně sportovně a ve výbavě najdeme třeba šest USB slotů, vyhřívaná a ventilovaná sedadla, adaptivní tempomat… Cena ještě není určena. Samozřejmě že na tenhle model můžeme v Evropě zatím zapomenout, protože Chevrolet u nás oficiálně neprodává.

Chevrolet Blazer

FOTO: Chevrolet