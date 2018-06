fra, Novinky

Rimac není žádná velká firma. Její historie se nepočítá na desetiletí, ale odborníci na elektroniku už udělali tolik zajímavých věcí, že jejich elektromotory, řídící jednotky nebo i infotainmenty už nakupují automobilky věhlasných jmen.

Jenže pak Rimac nabídl první elektrický supersport Concept_One, který zpopelnil Richard Hammond v automobilovém pořadu The Grand Tour a rázem věděl celý svět, že takováhle firmička dokáže postavit elektromobil, který dokáže rozhodit svým výkonem i takového supersporty otrkaného profesionála, jakým Hammond bezesporu je. A vzápětí přišel Concept_Two s výkonem 1408 kW. A to už nedá spát žádnému konstruktérovi z koncernu Volkswagen, kde úpěnlivě hledají to, čím nakrmit elektrický Porsche Taycan a další vozy. Vždyť tohle auto by mohlo udělat i z jakéhokoli Lamborghini statistu na jakékoli trati.

Rimac C_Two

FOTO: Rimac Automobili

Proto koncernu Volkswagen nezbylo, než Rimac nějak ovládnout. Tedy zatím jen část (10 %), ale nemusíme být zrovna thébskými věštci, abychom neviděli v budoucnosti mnohem vyšší podíl. Navíc i s tímhle podílem budou moct mluvit do toho, komu se prodají elektromotory. Takže třeba Koenigsegg se může dost strachovat, jestli bude mít co strkat do svých aut.