Volkswagen chce tenhle závod s novým vozem nejen vyhrát, ale chtěl by ustavit i nový rychlostní rekord. Uvidíme, jestli zvládne dosavadních 8 minut 57.118 sekund elektromobilu pokořit. Bude to opravdu pořádná práce, ale Volkswagen věří, že na to má.

Srdcem vozu, které má hmotnost někde pod 1100 kg, jsou dva elektrické motory. První na přední nápravě, druhý na zadní. Jejich celkový výkon je 500 kW (670 koní) a točivý moment 650 N.m. Elektřinu jim dodávají akumulátory Li-On, které jsou umístěny po stranách kokpitu. I proto musí řidič Romain Dumas do auta lézt pouze jediným způsobem – horem přes střechu.

Volkswagen I.D. R Pikes Peak

FOTO: Volkswagen

Zajímavé jsou na voze i brzdy, které jsou ovládané po drátě. Ty prý dokážou při brzdění zmařenou energii tak účinně ukládat zpět do akumulátorů, že na těch dvaceti kilometrech a 156 zatáčkách vygeneruje 20 % celkové potřebné energie na závod.

Automobil je rychlejší než Formule 1, když zrychlí na stovku za 2,25 sekundy. Maximální rychlost zde není uvedena, protože na téhle klikaté dráze se na ni stejně nehraje.

Romain Dumas, který vůz už pilně testuje, pak říká, že v něčem takovém ještě nikdy předtím neseděl. Prý je to neskutečný pocit, jet s tak ohromně silným vozem, jehož charakteristiky přesahují všechno, co zatím řídil.