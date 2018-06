maž, Novinky

To nejdůležitější na začátek: Škoda potvrdila, že nejsilnější kodiaq dostane motor BiTDI, který má třeba VW Tiguan. Dvoulitrové dvakrát přeplňované TDI bude nabízet 240 koní (176 kW) a točivý moment 500 Nm (při 1750 otáčkách). Standardem pro nejsilnější dieselový motor bude sedmistupňová automatická převodovka DSG a pohon všech čtyř kol.

Kodiaq RS dostane specifická dvacetipalcová kola a agresivněji tvarovaný přední nárazník. Vzadu jsou pak zvýrazněné koncovky výfuku. Vnitřek je stejný jako u běžných verzí, jiná jsou ovšem sedadla s výraznějším tvarováním a integrovanou hlavovou opěrkou. Poznávacím znamením jsou kromě černých zrcátek také typické znáčky RS. Ve světové premiéře se nový Kodiaq RS ukáže počátkem října na pařížském autosalonu.

Škoda Kodiaq RS, zatím s lehkou kamufláží

FOTO: Škoda Auto

Rekord mezi sedmimístnými SUV



A ona rekordní jízda? Zajetými časy ze Severní smyčky se chlubí výrobci sportovních aut, která na více než jednadvacetikilometrové trase zajíždějí časy kolem sedmi minut.

Škoda celou rekordní jízdu patrně brala v nadsázce a vzhledem k tomu, že žádné sedmimístné SUV trať oficiálně s časomírou nezajelo, je tedy nejrychlejší. Sériové provedení bez jakýchkoliv úprav se dvěma lidmi na palubě (za volantem seděla velezkušená závodnice Sabine Schmitzová) zajelo čas 9 minut 29 sekund a 84 setin.

Škoda Kodiaq RS a Sabine Schmitzová, vítězka zdejší 24hodinkovky. Severní smyčku zná jako své boty, jela na něm více než 30 tisíc kol.

FOTO: Škoda Auto

Mezi SUV modely je nejrychlejší 510koňová Alfa Romeo Stelvio QV s časem 7:51,7, absolutní rekord Zeleného pekla je starý 35 let a má hodnotu 6:11,13. Ale je nám jasné, že Škodě nešlo o rekordní jízdu, spojení sedmimístného SUV se závodní tratí to vylučuje. Ale proč ne - nápad je to originální.