Je to trochu zvláštní. Tenhle jediný obrázek zakrytého vozu se sportovními tvary by měl být ukázkou corsy? Ano, měl by to být koncept sportovního vozu.

Koncept to bude jistě zajímavý. Vždyť se ponese v duchu Opelu Monza nebo Opelu GT, což jsou koncepty z roku 2013 a 2016, které vzbudily hodně pozitivních reakcí. Lidé už věřili, že se zase na trhu objeví Opel Calibra, kupé, které před lety bylo perfektním vozem pro ty, kteří neměli moc peněz, a přitom chtěli mít doma efektní kupé.

Opel Monza Concept 2013 - auto, které vzbuzovalo velké naděje

FOTO: Opel

Bohužel finanční situace značky to nedovolila a naopak uvrhla firmu do takových problémů, že ji zachránila až francouzská skupina PSA, která Opel převzala v roce 2017. Nyní tak čekáme spíš na to, co všechno francouzského se objeví pod kapotami původně německé značky a co všechno francouzský majitel seškrtá a upraví. Koncept tak je takovým malým blýskáním se na lepší časy.