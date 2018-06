fra, Novinky

U nás se sice GT350 neprodává, ale neoficiální dovozy už k nám pár takových neevropských kousků přece jen dotáhly. Takže to může zajímat i nějakého českého fanouška. I když ten asi bude zklamán. Změn, které byly provedeny na autě, by si neznalý člověk pomalu ani nevšiml.

Jak ho poznáte na první pohled? Musíte se zahledět na zadní křídlo, které má výrazně jiný tvar. Zvýšení přítlaku zde bylo dosaženo, i když aerodynamický odpor vzrostl jen minimálně. Stejně tak byste mohli bedlivým pohledem odhalit, že část masky chladiče je uzavřená. Pomáhá to aerodynamice, a přitom to neubírá chladicímu výkonu a nasávání vzduchu do motoru.

Kdo se podívá na kola, uvidí nové lepší pneumatiky Michelin Pilot Sport Cup 2 o rozměru 295/35 R19 vpředu a 305/35 R19 vzadu. Až teprve za koly se dějí věci, které nás opravdu zajímají a které přece jen stojí za pořádnou zmínku. Právě nasazení nových pneumatik si vyžádalo instalaci nových magneticky ovládaných tlumičů a nových vinutých pružin. Ty vzadu jsou měkčí, ty vpředu tvrdší. Výrazně se tak prý upravuje charakteristika vozu, který lépe chytá stopu v zatáčkách.

Nově je také možné objednat vrtané okruhové brzdy, ale to jsou příplatkové kousky. Standardní jsou šestipístková Bremba vepředu a čtyřpístková vzadu.

V interiéru jsou nové hlavně sportovní sedačky. Ale to těžko někdo z chodníku ocení.

Bohužel pod kapotou se neudálo vůbec nic. Stále je tam atmosférický osmiválec o objemu 5,2 l, který nabízí 392 kW (533 koní) a 581 N.m. Jistě, je to famózní agregát, který je v dnešním světě přeplňovaných motorů trochu unikátem, ale přece jen na něm mohli udělat alespoň drobné změny. Takhle je znát, že celý ten humbuk kolem uvedení modelu byl spíš marketing, aby to alespoň dobře vypadalo. A teď budeme čekat na něco opravdu kvalitního. Ford připravuje GT500 – nejsilnější Ford Mustang všech dob. Prý bude mít přes 700 koní. Doba jeho představení však nebyla oznámena.