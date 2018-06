Co už víme z dřívějška: ještě letos dorazí nejvýkonnější varianta kodiaqu. Do svého názvu dostane tradiční písmena RS a pohánět ji podle našich informací bude turbodieselové BiTDI. Dvoulitrové dvakrát přeplňované TDI bude nabízet 240 koní (176 kW) a točivý moment 500 Nm (při 1750 otáčkách). Standardem pro nejsilnější dieselový motor bude sedmistupňová automatická převodovka DSG a pohon obou náprav.

Kodiaq RS dostane specifická dvacetipalcová kola a agresivněji tvarovaný přední nárazník. Vzadu jsou pak zvýrazněné koncovky výfuku. Vnitřek je stejný jako u běžných verzí, jiná jsou ovšem sedadla s výraznějším tvarováním a integrovanou hlavovou opěrkou. Poznávacím znamením jsou kromě černých zrcátek také typické znáčky RS.

