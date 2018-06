mb, Novinky

Lamborghini Urus bude existovat v hybridní variantě a bude to první vůz značky, který bude schopen jezdit i na elektřinu. „Bateriový” elektromobil, tedy takový, který jezdí jen a pouze na elektřinu, ale možná Lamborghini nikdy nevyrobí.

Na kongresu Automotive News Europe v italském Turíně to ve středu uvedl Maurizio Reggiani, technický ředitel automobilky Lamborghini. Vloni odhalený koncept Terzo Millenio tedy ještě dlouho zůstane jen konceptem. [celá zpráva]

Lamborghini Terzo Millennio (koncept, 2017)

FOTO: Lamborghini

Zádrhel není v přesvědčení vedení, nýbrž v bateriích. „Naším cílem je přinést supersport a po stránce energie a výkonu dnes neexistují dostatečné baterie,” řekl Reggiani.

Baterie, které by mohl dostat elektro-supersport Lamborghini, by musely dokázat vyvinout dostatek proudu k tomu, aby se vůz rozpohyboval na rychlost nad 300 km/h. Zároveň by musely zvládnout nejméně tři kola Nürburgringu; ač to web Automotive News nespecifikuje, předpokládáme, že je myšlena zhruba dvacetikilometrová Severní smyčka.

Další překážkou je podle Reggianiho zvuk. Je „druhým zásadním bodem, na který se díváme,” uvedl. Elektromotory podle něj nedokážou přinést vibrace a zvuk, které přidávají řízení supersportu na vzrušení. „Supersport je emoce,” dodal.