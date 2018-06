fra, Novinky

Statistiky spolehlivosti se mohou lišit dost radikálně. Někde vyjde jako nejspolehlivější auto Porsche 911, jinde třeba Hyundai i30. Rozdíly mohou být obrovské, a to z mnoha důvodů. Třeba Dekra dělá statistiky podle toho, kolik výjezdů a jakého charakteru musí mít k jednotlivým vozidlům, když někdo zavolá žluté anděly. Jenže zamysleli jste se někdy nad tím, jak moc to může ovlivnit třeba to, že některá auta jsou provozována víc jako služební? A takových zdánlivě marginálních drobností v těch statistikách najdeme hned několik, a proto se tak liší.

Tahle statistika nejméně spolehlivých aut ukazuje ale jen ty vozy, které si majitelé připojistili. Prostě chtěli, aby právě to jejich auto mělo co nejlepší péči, aby neměli problém s tím, že po dvouleté záruce se jim zvlní kotouče a upadne stěrač.

Pojišťovna Warranty Direct tohle pojištění nabízí už desítky let, a tak může udělat statistiku těchto opravdu opečovávaných aut za posledních dvacet let. Průzkum vychází z 250 000 pojistných událostí mezi lety 1997 až 2017. Navíc pojišťovna přidala i průměrnou cenu pojistné události.

Index spolehlivosti ukazuje, jak moc je auto problémové. Čím vyšší, tím horší. Samozřejmě že se do indexu promítla právě cena opravy, takže nepřekvapí, že na nejhorších místech jsou nejvýkonnější vozy, které ale jsou provozovány na denní bázi. Takže nechvalným vítězem je Audi RS6 z let 2002–2011. Za ním je pak BMW M5 (2005–2010)…

BMW M5 (2005)

FOTO: BMW

Tabulka je plná drahých aut (takže je jasné, že i tahle statistika nemá tak úplně ideální parametry pro nás), ale stejně se do ní proboxovaly vozy, které jsou známé svou „kvalitou“: Citroën C6 a Citroen XM, což ve své době byly také celkem luxusní vozy, které si chtěli jejich majitelé připojistit.