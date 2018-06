fra, Novinky

Tahle anketa není pro veřejnost. Ta nemá možnost si vyzkoušet všechny motory, o kterých budeme mluvit. Proto zde hlasují jen odborníci a novináři z mnoha zemí světa. Ti se mohou s vozy seznámit a říct, který agregát se jim zdál nejlepší.

Letos je tím slavným vítězem V8 3,9 l biturbo, který pracuje například ve Ferrari 488 GTB, 488 Spider či 488 Pista. Samozřejmě je to i vítěz ve své kategorii 3-4 litrů a také v kategorii pro výkonné vozy. Dominance je opravdu drtivá. Ostatně Ferrari má v celkových výsledcích na třetím místě i dvanáctiválec 6,5 l z Ferrari 812 Superfast, který vyhrál i kategorii nad 4 litry.

Další z oceněných motorů je z Ferrari 812 Superfast

FOTO: Martin Žemlička, Novinky

Celá anketa se tak nějak nesla ve stylu sportovních značek. Doby, kdy do pořadí promlouvaly mnohé tříválce s litrovým objemem, už jsou zažehnány. Ano, Volkswagen se svým litrovým tříválcem skončil pátý a šestý je tříválec od BMW o objemu 1,5 litru (pro BMW i8), ale prostě všude je vidět Ferrari, Ferrari, Porsche,… A když už je to třeba Honda (kategorie do dvou litrů), tak na třetím místě je to motor do Hondy Type-R. A když je to Mercedes, tak je to AMG.

A tak přeskočme jednotlivé kategorie (stejně jsme vám už část prozradili) a pojďme se podívat na jedinou kategorii, která má malé překvapení. Po letech dominance japonských a evropských vozů v kategorii ekologických agregátů se letos na špici objevila Tesla se svým pohonným ústrojím pro modely S, X a 3. A třeba Nissan se svým modelem Leaf je až na čtvrtém místě.

Všichni vítězové: