Existuje případ, kdy můžete začít oslavovat i ve chvíli, kdy vám v autě dojde palivo - pokud jste právě stanovili nový rekord v dojezdu na jedno nabití. Fanoušci Tesly Sean Mitchell a Erik Strait překonali rekord v dojezdu u Tesly Model 3.

Jezdili pořád dokola po trase dlouhé 1,6 kilometru v Denveru v americkém Coloradu. Trasa měla převýšení 3 metry a rychlost jízdy byla mezi 20 a 25 mph, tedy 32 až 40 km/h. Baterie jim došla po zhruba 32 hodinách jízdy a 606 ujetých mílích, tedy cca 975 kilometrech. Předchozí rekord měl hodnotu 901 km.

Podle Tesly je dojezd Modelu 3 na jedno nabití 310 mil, tedy necelých 499 kilometrů. Mitchell se Straitem se tedy dostali na téměř dvojnásobek. Zajímavé na tom je, že nejezdili po uzavřeném polygonu, ale ve skutečném provozu.

Final #Model3 hypermile numbers from @teslainventory and I: 606.2 miles (975 km), 66 kWh, and 110 wh/mi, and 32 hours of driving. At its peak it was 108F in the cabin with no a/c running. Thank you @Tesla and @elonmusk for making such an incredible piece of machinery! pic.twitter.com/Z1LJk4Ligk