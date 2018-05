mb, Novinky

Řídit a u toho telefonovat bez handsfree je jeden z hloupých zlozvyků, které za volantem někteří řidiči praktikují. I krátkodobá nepozornost může způsobit smrt nevinných lidí, a i kdyby to odnesly jen plechy, pořád je to mimořádně špatné.

Řidička v kalifornském městě Orange se podobně nevěnovala řízení, vyjela ze svého jízdního pruhu a narazila do zaparkovaného auta. Na tom by nebylo nic tak nenormálního, kdyby ono zaparkované auto nebyl čerstvě zrenovovaný Ford Model A z roku 1931. Zprávu přinesl web The Drive.

V rodině majitele je 45 let



Majitelem vozu je jistý William Smith. Jeho otec auto dostal ke svým šestnáctým narozeninám v roce 1973. „Jezdil v něm do školy, pak mi ho dal k osmnáctinám a já jsem v něm jezdil denně do školy a do práce,” říká Smith. V 90. letech společně s otcem započali renovaci, kterou dokončili až letos.

Škoda na autě rozhodně nebyla malá. Model A dostal ránu na levý zadní roh, v důsledku čehož byl vystrčen na chodník a odlétla mu kapota. Po ohledání bylo zjištěno, že jsou zničena i všechna čtyři kola, je poškozený diferenciál, rozlomený blok motoru a ohnutý podvozkový rám vozu.

Máme s otcem příležitost postavit auto znovu, říká majitel

Řidička po nehodě chtěla ujet, ale její vůz byl zaklesnutý do fordu, takže se jí to nepodařilo. Utekla tedy „po svých”, policie ji ale během několika desítek minut chytila nedaleko - a obvinila ji jednak z útěku z místa nehody, jednak z řízení pod vlivem návykové látky, píše web CarBuzz. Po zatčení přiznala, že v době nehody telefonovala.

Její pojištění údajně bylo jen základní, takže pojišťovna vyplatí jen 5 tisíc dolarů (cca 110 tisíc korun), což na další renovaci vozu jistě stačit nebude.

Má to ale i světlou stránku - otec se synem mají příležitost vůz znovu zrenovovat. „Když jsme ho stavěli, byly to jedny z nejlepších chvil, které jsme spolu kdy strávili,” říká Smith.