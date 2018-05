mb, Novinky

Možná jste slyšeli o tom, že auto vybavené systémem bezklíčového odemykání a startování může být náchylnější k ukradení právě kvůli tomuto systému, kterého někteří zloději dokážou zneužít.

Jenže máloco člověka připraví na to, jak rychle může auto zmizet. Jednu takovou krádež natočily bezpečnostní kamery v noci z 16. na 17. května u domu v Billericay ve Velké Británii. Zloději si přišli pro Mercedes, který před domem parkoval.

V čase 0:16 zloděj s plochým zařízením, nikoliv větším než brašna na notebook, přichází ke dveřím domu. Druhý zloděj zatím čeká u řidičových dveří auta a ve chvíli, kdy se vůz odemkne, naskakuje dovnitř.

V čase 0:35 - po pouhých dvaceti vteřinách - se auto dává do pohybu. Podle popisku videa zloději také deaktivovali vyhledávací modul GPS, takže šance, že se majitel se svým autem ještě někdy shledá, je mizivá.

Zloději umí bezklíčový systém zmást

Jak píše web Autoforum.cz, je-li auto vybaveno systémem bezklíčového přístupu, vůz vyhledává klíč v těsné blízkosti kliky, na kterou člověk zrovna sahá - třeba v kapse toho člověka. Zloději ale dokáží tenhle signál zesílit, takže auto najde klíč i na desítky metrů, resp. přes zeď nebo dveře.

Dalším způsobem, jak se do auta dostat, je zkopírování signálu. Zloději mají dvě zařízení, z nichž jedno umístí do blízkosti kliky a druhé do míst, kde očekávají klíč, a tato zařízení mezi sebou vytvoří jakýsi most. Jeho pomocí si opět auto myslí, že na kliku sahá majitel s klíčem v kapse.

Auto má za to, že je vše v pořádku, takže dovolí i nastartovat. Když zloděj „zesilovač” vypne, vůz sice může hlásit, že klíč není v dosahu, ale když už je v takovou chvíli nastartovaný motor, pískání nepředstavuje pro zloděje problém a s autem může odjet libovolně daleko. Jen nesmí vypnout motor.

Jak se takovéto krádeži bránit? Nejjistější způsob je prostě si nekupovat auto s bezklíčovým přístupem; u řady automobilek se za něj připlácí několik tisíc. Pokud už takové auto máte, je vhodné klíč nenechávat u vstupních dveří či u oken.