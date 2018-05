fra, Novinky

Samozřejmě že to není žádná oficiální věc. To si jen britské zastoupení značky Honda udělalo legraci a z auta, které jim zůstalo po předváděčce. A udělali něco, co nemá obdoby. Uřízli střechu, zadní sklo, vyndali sedačky a hned je z toho pickup. Samozřejmě přidali pořádný výztužný rám, kryt, pod který se vejdou dvě sekačky na trávu vedle sebe (samozřejmě Honda) a pár drobností.

Honda Project P

FOTO: Honda

Vzadu ale zůstal kus pátých dveří a na nich dokonce i původní křídlo na svém místě. Project P, jak jej nazvali, má pod přední kapotou standardní dvoulitrový přeplňovaný čtyřválec o výkonu 235 kW (320 koní). Ten pohání samozřejmě přední kola. Standardní hatchback zvládne stovku pod šest sekund a maximální rychlost je 265 km/h. Pickup by to prý měl také zvládnout.

A samozřejmě hned někoho napadlo zajet na Nürburgring a zkusit si tam nejrychlejší kolečko pro pickup s předním pohonem. No tedy ono to nebude vůbec složité, protože tam žádný takový čas oficiálně stanovený není. Tak uvidíme, jestli tam auto skutečně vytáhnou.

