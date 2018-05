mb, Novinky

Ve spojení s bateriemi elektromobilů je aktuálně skloňované zejména lithium, jehož zásoby byly nedávno objeveny v České republice. Právě lithium stojí z velké části za vysokou cenou baterií pro elektrická auta. Používá se však i v bateriích notebooků nebo mobilů. [celá zpráva]

Problematická však může být ještě jiná součást lithium-ionových baterií, a to kobalt. Podle webu Automotive News, který se odkazuje na zprávu Bloomberg New Energy Finance (BNEF), je nestabilní nabídka kobaltu jednou z největších hrozeb pro rozmach elektromobilů.

Cena kobaltu na světových trzích se za poslední dva roky ztrojnásobila. A podle zprávy BNEF jsou výkyvy v nabídce pravděpodobné dříve, než se čekalo - můžou pro prodeje elektromobilů znamenat problém v horizontu pěti až sedmi let.

Největším dodavatelem kobaltu je problematické Kongo



„Dlouhý čas potřebný k rozjetí nového dolu a koncentrace zásob kobaltu v Demokratické republice Kongo znamenají, že existuje reálná možnost problémů v dodávkách zkraje třetí dekády 21. století,” uvádí analytici BNEF.

BMW, Tesla, Volkswagen - všechny elektromobily potřebují do svých baterií kromě lithia také kobalt. (Ilustrační foto - BMW i3s)

FOTO: BMW

Podle společnosti Darton Commodities, zabývající se obchodem s komoditami, dodává Kongo více než dvě třetiny kobaltu na světě. Kongo je však velmi nestabilní zemí, ve které je bezpečnost práce mizerná a nucená práce dětí normou, píše web CarBuzz.

Pokud kapacita nabídky kobaltu neporoste, jak je plánováno, ceny kobaltu by mohly trpět velkými výkyvy, příp. by se mohl autoprůmysl potýkat s nedostatkem této suroviny. „To by mělo vážné následky pro trh elektrických vozidel,” říká BNEF.

Kobalt se dá získat i recyklací, ale rozšíření těžby je nutné

Některé automobilky již pracují na bateriích, ve kterých by kobaltu bylo potřeba méně. Čínská firma BYD plánuje uvést na trh baterie se součástí niklu, manganu a kobaltu v poměru 8:1:1 a BMW chce začít takové baterie používat v roce 2021. To by podle BNEF mělo pomoci snížit citlivost baterií na výkyvy v cenách surovin.

Další pomocí by mohlo být zvýšení produkce kobaltu z recyklovaných baterií. Teoreticky by takhle mohlo být možné získat 100 tisíc tun kobaltu ročně do roku 2030, pokud budou recyklovány všechny baterie z aut i elektroniky. Aktuálně se však recykluje jen čtvrtina až polovina.

I tak se podle únorové zprávy Darton Commodities dá očekávat nedostatek kobaltu na světových trzích od roku 2021, pokud nebudou zajištěny jiné zdroje tohoto vzácného kovu.