Jakkoliv kontroverzní může být automobilka Tesla, jednu věc dělá nepopiratelně správně - umístění baterie ve voze. Baterie ve všech sériově vyráběných teslách je umístěna v podlaze mezi nápravami, což znamená velmi nízko položené těžiště.

Model X is the first and only SUV to achieve a NHTSA 5-Star safety rating in every category and subcategory, with the lowest probability of rollover and overall injury of any SUV pic.twitter.com/V0f8ljeIBp