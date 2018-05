Mercedes do továrny Smartu investuje miliardy, bude vyrábět nový elektromobil

Koncern Daimler oznámil, že do své továrny ve francouzském Hambachu investuje 500 miliónů eur (12,8 miliardy korun). Nyní se zde vyrábí model Smart Fortwo, nově by to měl být rovněž kompaktní elektromobil.