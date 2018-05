mb, Novinky

Vize má být zaměřena na „tři nuly”. První nula představuje razantní snížení mrtvých na silnicích. Bulcová připouští, že evropské silnice jsou nejbezpečnější na světě, ale 25 tisíc mrtvých a 137 tisíc zraněných ročně je podle ní stále příliš.

Druhá nula má být výrazné snížení emisí z dopravy, k čemuž má pomoci podpora „čistých” dopravních prostředků. Původ 24 % zdravotních problémů v EU lze podle eurokomisařky vysledovat k emisím z dopravy. A třetí nula představuje výrazné snížení byrokratických obstrukcí.

Změnit se má také způsob, jakým lidé používají auta. Dnes je normální, že své auto vlastníte a používáte ho jen vy; car-sharing je zatím jen velmi okrajovou částí motoristického světa. Mladí lidé však podle eurokomisařky chtějí spíš mobilitu než auto.

Méně lidí bude chtít vlastnit auto. Otvírá to prostor pro autonomní vozidla

Právě zde se má otvírat prostor pro autonomní vozidla, jisté „robo-taxíky”, které vám nabídnou možnost individuální dopravy, ale bez nutnosti vlastnit řidičské oprávnění nebo udržovat a parkovat vlastní automobil.

„Přitažlivost vlastnictví je na poklesu. Mladí lidé říkají, že čas strávený přepravou by měl být využit nějak jinak. Tomu musíme naslouchat, nemůžeme ignorovat toto volání po efektivnější dopravě,” uvedla Violeta Bulcová při představení vize na summitu Future of the car, pořádaném novinami Financial Times v Londýně.

Upozornila však také na problémy kyberbezpečnosti. Autonomní vozidla jsou v podstatě počítače na kolech a jakožto počítače mohou být napadena. „S moderními technologiemi umíme hrozby odstranit. Nemůžeme připustit kompromisy; v mobilitě je citlivost mnohem vyšší, protože můžete přijít o život,” řekla.

Investice do autonomní mobility ze strany EU mají dosáhnout výše 450 miliónů eur (cca 11,5 miliardy korun). Má být také vytvořen tým expertů na etiku, který bude hledat odpovědi na otázky, např. jak se má autonomní vůz zachovat v případě nehody.