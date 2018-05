mb, Novinky

Psal se rok 1998, když Aston Martin nabídl speciální edici modelu V8 Vantage, označenou V600. Osmiválcový motor dostal kompresor a nabízel 600 koní; výkon dal edici jméno. V té době to byl jeden z nejsilnějších sporťáků na světě, vždyť i Ferrari F50, tehdejší vrchol nabídky maranellské automobilky, dával „jen” 520 koní.

Po dvaceti letech přichází duchovní nástupce této specialitky, ovšem nikoliv s kompresorovým osmiválcem, nýbrž s V12 bez přeplňování. Dostal označení V12 Vantage V600 a stejně jako ten někdejší, i nový vůz nabízí 600 koní výkonu.

Ptáte se, jak je možné, že je V600 založená na starším Vantage, když Aston už představil novou generaci? V600 totiž původně vznikal jako unikátní stavba divize Q pro jednoho zákazníka. Pak se ale z jednoho kusu stala minisérie čtrnácti totožných exemplářů - sedmi kupé a sedmi roadsterů.

To znamená, že se díváme na skutečnou labutí píseň Vantage generace VH. A je to labutí píseň, jak se patří - s atmosférickým dvanáctiválcem tu spolupracuje manuální sedmistupňová převodovka a poháněna jsou zadní kola. Není nic lepšího, co by si mohl purista přát.

Nový V12 Vantage V600 - z očividných důvodů automobilkou přezdívaný „trojité V” - je i vzhledově odkazem na dvacet let starý vůz. Nejvíc upoutá pozornost přepracovaná kapota s boulí a decentními výdechy horkého vzduchu po jejích stranách.

Za zmínku stojí také kovaná a frézovaná kola s centrální matkou, upravený difuzor pod zadním nárazníkem a v interiéru upravená skořepinová sedadla s novým perforováním.

Z množství, které se má vyrobit, by jeden očekával, že V600 už budou všechny prodané. Tisková zpráva Astonu však končí slovy, že V600 je „dostupný na požádání” a že zákazníkům budou vozy doručeny ve třetím čtvrtletí letošního roku, takže ještě možná pár kousků zbývá. Cenu ovšem automobilka nezveřejnila.