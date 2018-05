mb, Novinky

Kilauea, která je řazena k nejaktivnějším sopkám na světě, už několik dní pustoší havajskou krajinu, vyhání lidi z jejich domovů a ničí jejich majetek.

Obětí se stal i Ford Mustang čtvrté generace. Tato americká ikona má velkou řadu fanoušků. Pravda, velká spousta z nich se přidala až po představení páté generace s retro vzhledem, ale i kousek na videu by řada „benzínových hlav” ráda měla v garáži. Vidět, jak ho požírá nezkrotný živel, je poněkud bolestné.

Ze zrychleného videa člověka napadne, že by se možná dalo stihnout k vozu doběhnout a rychle s ním odjet, kdyby měl po ruce klíčky. Sice by tím riskoval život, ale když člověk miluje auta, nad něčím takovým by nepřemýšlel.

Záchrana vozu nebyla prioritou, majitele víc mrzí poštovní schránka

Původně k videu nebylo příliš informací; nevěděli jsme, proč majitel s vozem včas neodjel. Nyní se to dozvídáme - vůz byl jedním z mnoha, které majitel měl, jeho záchrana prostě nebyla prioritou.

Navíc měl vybitou baterii a musel by se startovat přes kabely pomocí jiného auta, příp. odtáhnout na laně. To by spolklo příliš mnoho času, který by pak chyběl na záchranu jiných věcí.

Majitel jménem Michael Hale navíc věci ze svého domu zachraňoval na poslední chvíli. Stran aut se soustředil na jiná - provozuje malou půjčovnu a s přáteli zachránil raději ta, která jsou klíčová pro přežití jeho podnikání, než je téměř dvě dekády starý nepojízdný Ford.

V interview pro americký web WXChasing dokonce uvedl, že víc než Fordu Mustang mu je líto poštovní schránky ve tvaru robota R2-D2 z Hvězdných válek. „Měla sentimentální hodnotu,” říká s tím, že mu ji před několika lety vyrobila dcera k narozeninám.