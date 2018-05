mb, Novinky

Jízda rychlostí téměř sedm set kilometrů v hodině řidiče, který měl překročit povolenou rychlost, více než překvapila. Tak rychle totiž není schopna jet nejen žádná astra, ale ani žádné jiné silniční auto na světě.

Tušíte správně, jedná se o chybu zařízení. Vše se vysvětlilo, když řidič dorazil na policii s otázkou, co je to za nesmysl. Podle webu Auto.cz by mu za zmíněných 696 km/h, po odečtení odchylky zařízení zhruba 654 km/h, hrozila pokuta 6597 eur, tedy asi 168 tisíc korun.

Takovou částku samozřejmě nebyl nucen zaplatit, bez pokuty přesto neodešel. Údajně jel rychlostí 60 km/h, tj. o 10 km/h více, než je v místě dovoleno.