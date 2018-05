Jak odstranit hmyz z čelního skla a kapoty? Udělejte to co nejrychleji

Proč je obtížné dostat zbytky některého hmyzu z auta? Obsahují kyseliny, které se zažírají do laku. Právě proto je nutné hmyz umýt co nejrychleji. Chemické odstraňovače z benzinky nejsou tím jediným, co lze použít.