fra, Novinky

Jack Brabham byl legenda motosportu. On a jeho stejnojmenná závodní stáj se nesmazatelně zapsali do historie Formule 1. Tam se ale nejmladší syn nehodlá zatím vydat. Jeho prvním a hlavním záměrem je nabídnout lidem nádherný sportovní vůz BT62, který může navázat na tradici technologicky velmi vyspělých speciálů.

BT62 je opravdu v tomhle ohledu na špici. Jen si vezměte, že suchá hmotnost vozu by měla být jen 972 kilogramů. Aerodynamika je tak příkladná, že přítlačné plochy generují sílu na nápravy 12 000 N!

Brabham BT62

FOTO: Brabham Automotive

Nádherné kupé pak nadchne všechny fandy klasických tvarů. Není to žádný moderní poděs, který by se snažil vypadat jako loď z vesmíru, ale ani to není žádný zastaralý kousek. Tohle je famózní účelný design, který můžeme vidět třeba na speciálech DTM nebo v LeMans.

A k těmto vozům nemá daleko. Pod kapotou jsou také závodní komponenty – ať jde o lichoběžníkové závěsy, nastavitelné stabilizátory, tlumiče nebo velké brzdy Brembo s šesti pístky. A v neposlední řadě je před zadní nápravou nasazen atmosférický (!) vidlicový osmiválec o objemu 5,4 litrů s výkonem 522 kW (710 koní) a točivým momentem 666 N.m. Samozřejmostí je sekvenční převodovka a pohon zadních kol.

Brabham BT62

FOTO: Brabham Automotive

Je jasné, že David Brabham bude chtít zkusit štěstí i v LeMans, vždyť sám je dvojnásobným vítězem American LeMans Series. Teď se však soustředí na ladění auta pro sedmdesát movitých zájemců. Ti budou muset vytáhnout z účtů minimálně milión liber, což je asi 29 miliónů korun. Ale s velkou pravděpodobností už má nyní David Brabham podepsané předběžné objednávky na první desítku.