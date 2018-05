fra, Novinky

Hydraulický okruh pro brzdy odpadne. Nahradí ho dráty a elektřina. Brembo samozřejmě chce zachytit nástup elektrických vozidel, a tak se nad jejich konstrukcí zamýšlí. Ale není třeba sahat daleko. Vždyť už dnes fungují tyto brzdy ve formulových speciálech.

„Elektrifikované systémy brzdění dávají nám a automobilům flexibilitu s laděním. Využíváme je ve Formuli 1 již léta,“ uvedl výkonný ředitel společnosti Brembo Giovanni Canavotto. „U budoucích vozů mohou být přizpůsobeny řidiči a vytvářet měkký, nebo pevný protitlak, kratší, nebo delší zdvih pedálu, stejně jako je tomu dnes u jízdních režimů pro zavěšení a řízení.“

Hlavním důvodem je ale to, že výrobci chtějí své vozy budoucnosti zcela elektrifikovat, a to nejen co do pohonných systémů. Je to pochopitelné – elektrické vozidlo může jednoduše aplikovat elektrický brzdný systém a není k tomu zapotřebí ani 48voltová elektrická soustava, s jakou vyjíždí třeba Audi.

A kdy se dočkáme elektricky ovládaných brzd? Tak samozřejmě je zapotřebí ještě nějaké ladění. Přece jen elektrické systémy většinou pracují systémem zapnuto/vypnuto a je třeba naladit to všechno, co je mezi tím. Ovšem elektrické signály jsou rychlejší, lépe ovladatelné a zjednodušují konstrukci vozidel. Ale dny hydraulických brzd jsou podle Giovanniho Canavotta sečteny.