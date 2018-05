mb, Novinky

Spojený program neletálních zbraní (Joint Non-Lethal Weapons Program, JNLWP) americké vlády předvedl nový kousek techniky, který může být užitečný i v ochraně civilistů před teroristickými útoky - mikrovlnný zářič, který je dostatečně silný na to, aby zastavil automobil či náklaďák.

Jmenuje se poněkud jednoduše Zastavovač vozidel rádiovou frekvencí (Radio Frequency Vehicle Stopper, RFVS) a silnými mikrovlnami zapříčiní, že se řídící jednotka motoru restartuje pořád dokola, vysvětluje web DefenseOne, který zprávu přinesl.

To znamená, že se motor vozu zastaví a není možné ho znovu nastartovat. Jak ukazuje video, přístroj funguje i na lodě, a protože vlny nejsou přesně mířeny, dokáže zastavit několik lodí - tedy i aut - najednou.

„Cokoliv, co má v sobě elektroniku, bude ovlivněno těmito silnými mikrovlnami. Dokud je RFVS zapnuté, drží vozidlo zastavené,” říká David Law, vedoucí divize technologie u JNLWP. Když je ale zářič vypnut, automobil bez problémů nastartuje.

Menší pomůže při honičkách, větší s ochranou před terorismem

JNLWP pracuje na dvou verzích tohoto zařízení. Ta menší může být namontována na korbě pick-upu a může být užitečná při policejních honičkách. Má dosah asi 50 metrů, takže vůz jím vybavený předjede stíhaného a pomocí mikrovln vypne jeho motor.

Druhá, větší varianta by se mohla uplatnit v případě teroristických útoků pomocí automobilu. Její dosah by měl být několik stovek metrů, ovšem byla by stacionární a její efektivní použití by vyžadovalo určení míst, kde může dojít k teroristickému útoku pomocí nákladního auta. RFVS neaktivuje brzdy vozidla, takže zastavení není okamžité - vůz pokračuje v jízdě dál setrvačností.

A proč někoho napadlo něco takového až nyní? Vynález údajně reflektuje pokroky jednak ve zmenšování generátorů elektřiny a jednak v technologii „vlnových” či „paprskových” zbraní. Ty jsou velmi náročné na energii. RFVS je napájena z elektrocentrály, která váží necelé dva metráky a má výkon 300 kW.