Všichni známe Aston Martin DB5, kterým se proháněl James Bond. Fanoušci značky ovšem budou vědět, že to nebyl první vůz označený písmeny DB. Tím byl model původně pojmenovaný 2-Litre Sports podle objemu motoru, ale později označovaný jako DB1. Na silnice vyjel v dubnu roku 1948. To znamená, že nejslavnější modelové řadě Astonu je letos 70 let.

Písmena DB se nevztahují k žádnému přelomovému technickému řešení, nýbrž ke jménu Davida Browna, továrníka, který v roce 1947 automobilku koupil. Zaplatil za ni 20 500 liber. Dnešní ekvivalent této částky je 754 470 liber, tedy zhruba 21,9 miliónu korun.

Na automobilku to je směšná cena, ale firma se od 30. let potácela ve finančních těžkostech a Brown ji v podstatě zachránil před bankrotem. Koupil také firmu Lagonda, a to pro její 2,6l řadový šestiválec, navržený Walterem Owenem Bentleym.

Aston Martin DB2

FOTO: Aston Martin

Model DB1 se vyráběl do roku 1950, kdy ho nahradil Aston Martin DB2. Ten už měl pod kapotou zmíněný Bentleyho šestiválec - a také ambice závodit v Le Mans. DB2 dojely ve své třídě do tří litrů objemu první a druhý hned v roce 1950. O následujícím ročníku získal Aston DB2 třetí místo v celkovém pořadí.

V roce 1959 přišla náhrada, označená DB4. V roce 1953 ji nahradila proslulá DB5, která po dvou letech výroby udělala místo prostornější a komfortnější DB6.

David Brown v roce 1972 - v té době již Sir, protože byl v roce 1968 povýšen do rytířského řádu - automobilku Aston Martin prodal. Podle tiskové zprávy to udělal neochotně, ovšem automobilka byla v té době opět ve finanční tísni.

Aston Martin DB7

FOTO: Aston Martin

Po několika dalších změnách majitelů a náročných obdobích převzal kontrolu nad automobilkou americký Ford, a to v roce 1991. Zásadně pomohl s vývojem modelu DB7, který v roce 2003 nahradil model DB9, dle mnohých jedno z nejkrásnějších moderních aut vůbec.

V současnosti je společnost Aston Martin Lagonda Limited zcela samostatná. Modelová řada DB běží dále, a to vozem označeným DB11. Ten se, podobně jako některá předchozí DB, prodává jako kupé i jako kabriolet.

Aston Martin DB11

FOTO: Aston Martin