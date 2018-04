František Němec, Novinky

Na začátek si připomeneme pár základních poznatků z minulého testu o voze – jeho velikosti, pohodlí, funkčnosti. Na tom se vlastně nic nezměnilo.

Renault Espace je auto, které nás zklamalo svou generační změnou. Z ohromného rodinného auta se snaží být vozem efektním, nikoliv efektivním. Vidět je to třeba na kufru, který sice tabulkově má 680 litrů, ale trochu tomu nevěříme, protože je příliš mělký, krátký… I menší model Grand Scénic, který jsme měli nedávno v testu, jsme kritizovali za mezigenerační zmenšení zavazadelníku, ale proti espacu je to stále dokonalé rodinné auto i na velký kočár, dětskou postýlku, ohromnou tašku plnou plen…

Pochválit musíme prostor pro nohy v podélném směru a na lokty a ramena v příčném. Do druhé řady sedadel se snadno dají tři dětské sedačky, a to i ty velké.

Zadní sedadla, když jsou všechna posunuta zcela vzad. Pro ukázku je zde i instalována dětská sedačka, která ukazuje, že doprostřed se opravdu vejde klidně další.

Tenhle tablet je uživatelské zlo.

Velkou výtku mělo a má ovládání veškerých funkcí přes středový tablet, což je nepřehledné, zdlouhavé, nefunkční. Než se člověk prokliká k ovládání rozhlasu nebo médií, tak skoro nabourá.

Mezi novější poznatky řadíme to, že výškově je to auto zvenčí ohromné, ale uvnitř podprůměrné. Nad hlavou je místa jako v průměrném sedanu. Jistě, není třeba vozit nad hlavou zbytečné centimetry, ale proč je třeba vozit zbytečné centimetry pod sebou Tohle auto má o něco vyšší podvozek a ohromná kola, takže stojí opravdu vysoko.

To nejdůležitější – technika

Ale pojďme se podívat na to, co je tu důležité. Ze šestnáctistovky se stala osmnáctistovka. Z TCe 200 se stala TCe 225. Výkon se zvedl ze 147 na 165 kW. Točivý moment se zvedl (a to je důležitější) z 260 N.m při 2500 ot./min na 300 N.m při 1750 ot./min.

Motor je výborný. A to chceme zdůraznit a podtrhnout. Přesně to, co jsme říkali minule, že objem nahradit nejde, se tady dokazuje. Stačily dva decilitry, a najednou je to auto o něčem jiném. Nepotřebuje neustále podřazovat a snažit se chytat emise a točivý moment někde ve sklepě svých možností. Jede pružně, bez děr, převodovka nekope převody co nejrychleji dolů. V kopcích pěkně drží otáčky nad 2000/min a při prudkém sešlápnutí plynu si nechá líbit i vytočení skoro až k omezovači.

Tenhle motor se povedl

Dynamika není nijak oslnivá, ale to jsme ani nečekali. Tohle je velké rodinné auto, a ne žádný sporťák se značkou RS na zádi. Naopak pro jeho určení je výhodná tichost agregátu a vyvážení, které je vynikající, a to i v nízkých otáčkách, kdy jiné agregáty začínají vibrovat. Spotřeba se dlouhodobě ustálila na 8,4 litrech na 100 km. To je o dvě deci méně než u minulého motoru. Pokud se vám to zdá hodně, nám moc ne. Vždyť auto má pohotovostní hmotnost 1610 kg a čelní aerodynamickou plochu o velikosti paneláku.

Houpy-houpy

Další zajímavostí na voze je jeho podvozek. My měli řízení všech čtyř kol, které se dříve označovalo 4WS, ale Renault má vlastní značku 4control. Je to vynikající věc, která dělá z tak velkého auta (na délku má 4857 mm) opravdu mrštného šviháka i ve městě. Z 12,4 na 11,6 – to je zmenšení poloměru otáčení proti klasické verzi jen s řízením předních kol. A je to znát. Opravdu je auto v zatáčení výrazně akčnější, pocitově zvlášť v nízkých rychlostech. Ale to je dáno systémem, který v nízkých rychlostech natáčí zadní kola do protisměru, ve vysokých pak ve stejném směru.

Renault Espace TCE 225 EDC

Auto ale i přes adaptivní podvozek vykazovalo dost houpavý krok. Ten bohužel dost mařil práci systému 4control. Auto vypadá dost dlouho v pohodě, ale pak se zhoupne v dost nečekanou chvíli. Pocit je to asi takový, jako byste jeli zatáčkou a najednou někdo stojící v té zatáčce prudce strčil do střechy. Vůz zakolísá a při návratu do přímé stopy se ještě trochu zhoupne. První dojem nic moc. Pak už to ale lze očekávat a řidič si zvykne.

Ještě je třeba představit čtenářům cenovku. Ta není nízká a testovaný kus přeskočil jeden milión korun. To je dost. Za tu cenu lze dostat ledacos. Třeba Ford S-Max, který je sice už docela letitý, ale stále platný, mnohem víc prostorný, se stále skvělým řízením, ale se slabou nabídkou benzínových motorů (vlastně jen motoru). Nebo o třetinu levněji vyjde Renault Grand Scénic, který není tak chic, nemá natáčení zadní nápravy, ale je to více rodinné auto než espace. Máme pokračovat dál?