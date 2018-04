Zbavuje se BMW klasických ledvinek? Náhrada vypadá jako Kia

Upoutávka na představení konceptu prvního elektrického crossoveru BMW ukázala jediné – propojení tradičních „ledvinek”, které definují příď BMW už od meziválečných let. Pokud by ostatní modely následovaly, neobešlo by se to bez značných kontroverzí.