mb, Novinky

Jezdíte-li často kolem nějakého radaru, jehož cílem je očividně vybírat peníze, nikoliv zlepšovat bezpečnost na silnicích, nebo potkáváte-li často policisty měřící rychlost podobným způsobem, možná vás napadlo se nějak bránit.

Nedělejte to ale jako Timothy Hill, 67letý Brit, který jezdil v bílém Range Roveru, do nějž si nainstaloval laserovou rušičku. To je zařízení, které laserovým měřičům rychlosti znemožní vůz změřit. A když projížděl kolem mobilních radarů instalovaných v policejních dodávkách, obdařil je ještě poněkud neslušným gestem.

And here's the video of him in action... pic.twitter.com/8SuvQGbAqb — North Yorkshire Police (@NYorksPolice) 23. dubna 2018

Prokazatelně se to stalo celkem třikrát. Prokazatelně proto, že Hill svými gesty přitáhl pozornost policie. Ta spustila vyšetřování, Hilla našla a ten se při výslechu k použití rušičky přiznal.

„Pokud chcete přitáhnout naši pozornost, ukazování vztyčeného prostředníčku na policejní radary, zatímco řídíte nápadné auto s rušičkou laseru, je perfektní způsob. Taky to je perfektní způsob, jak skončit ve vězení,” komentuje případ konstábl Andrew Forth, který vedl vyšetřování.

Věc zamířila k soudu, kde byl Hill obviněn z maření výkonu spravedlnosti – to kvůli používání rušičky. Policie pochopitelně neznala rychlost, jakou vůz kolem radarů projížděl, ale věděla, že laserový paprsek byl rušen. Hill se u soudu prohlásil za vinného a byl odsouzen k osmiměsíčnímu vězení.

Použití radarových rušiček je zakázáno i u nás. Zákon č. 361/2000 Sb. v § 125c, odstavci 6, říká, že „nikdo nesmí používat technické prostředky a zařízení, které znemožňují nebo ovlivňují funkci technických prostředků používaných při dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích”. Trestem za porušení tohoto nařízení je pokuta ve výši 5–10 tisíc korun; vězení nebo zákaz činnosti přímo nehrozí.