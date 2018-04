fra, Novinky

Firma AirFlow Truck Company dělá přesně to, co si myslíte z jejich názvu. Staví speciální karoserie na americké trucky, aby je lépe obtékal vzduch. Zakladatel Bob Sliwa, jinak ohromný fanoušek jakékoli automobilové techniky, který dříve stavěl auta na závody dragsterů, se dal dohromady se zajímavým partnerem – společností Shell. Společně vytvořili koncept ohromného náklaďáku, který má co nejvíce zvýšit účinnost, tedy snížit jakékoli ztráty.

Začneme tedy u té karoserie, která má přísně efektivní aerodynamický tvar. I napojení návěsu a kabiny je optimalizováno speciálními krycími uhlíkovými žebry. Kromě předních kol jsou všechna zakryta, takže ani tady by neměly být větší ztráty.

AirFlow Truck Company vytvořila tuto aerodynamickou karoserii

FOTO: Shell

Automobil má pod kapotou šestnáctiválcový motor Cummins ISX 15 s výkonem 400 koní a točivým momentem 2508 N.m. Ten byl optimalizován pro co nejnižší spotřebu. Tak například je upraven tak, aby se při jízdě co nejvíce snižovaly otáčky, takže cestovní rychlost znamená převalování někde kolem 800 ot./min. Vědci totiž zjistili, že každých 100 otáček dolů znamená další procento k účinnosti motoru. Automatická spojka tak neustále optimalizuje otáčky tak, aby docházelo k co nejlepšímu spalování. Dál je v motoru použit speciální olej s extrémně nízkou viskozitou Shell.

Náklaďák má na střeše hromadu solárních panelů (5000 W), které zásobují jeho 48voltovou elektrickou síť energií. Mohou ji ukládat také do akumulátorů, které také dopují kola s regenerátory brzdné energie. Naopak elektromotory pak mohou kamiónu pomoct při jízdě do kopce nebo akceleraci.

A kolik takový kamión ušetří? To si počkáme až na konec května. Nikdo totiž nechce spekulovat, a tak se náklaďák rozjede v květnu na dálkovou jízdu z Floridy do Kalifornie s plným nákladem a bude se měřit jeho spotřeba a další charakteristiky. Tak uvidíme, jestli to nakonec nevyjde lépe než elektrické tahače jako Tesla Semi.