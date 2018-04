mb, Novinky

Stejně jako je dnes u obytných domů i jiných staveb normou podzemní parkování, můžou být v budoucnu běžné heliporty pro létající auta. Myslí si to aspoň developer Daniel Kodsi, který na střeše mrakodrapu Paramount Miami Worldcenter staví právě takovou novinku.

„Technologie víceméně existuje. Umíme létat s dronem převážejícím pasažéry, už jich byl slušný počet testován,” říká Kodsi ke svému záměru. Miami nyní zažívá stavební boom a přistávací plocha pro létající auta má tomuto více než 200 metrů vysokému mrakodrapu dodat na lákavosti.

„Od doby, kdy se objevil seriál The Jetsons (animovaný seriál ze 60. let o rodině z budoucnosti, kde se lidé přepravovali létajícími auty - pozn. aut.), Amerika mluví o létajících autech. Je to něco, co vás inspiruje, o čem přemýšlíte, když stavíte nový projekt - jaká bude budnoucnost, co se stane,” komentuje Kodsi svůj plán dále.

Paramount Miami Worldcenter má být dokončeno v roce 2019. Ceny bytových i nebytových jednotek začínají na sumě 700 tisíc dolarů (cca 14,58 miliónů korun), ceny nejdražších loftů přesahují 10 miliónů dolarů (207,6 miliónů korun). Podle Kodsiho jsou tři čtvrtiny jednotek už prodány. Přistávací plocha pro létající auta bude zpočátku sloužit jako vyhlídková terasa pro rezidenty.