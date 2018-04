fra, Novinky

V nabídce v USA je už pár týdnů. Stojí 6700 dolarů, což je 134 000 Kč. To není zas tak špatná cena, co říkáte? Jenže zatím nikdo pořádně nevěděl, co ten nový výfuk obnáší.

Nový výfuk pro McLaren

Tak především je kompletně nový. Nic převzatého. Je z titanové slitiny a prošel celým kolečkem vývoje, což znamená desítky návrhů, softwarové výpočty, testy… Výsledek je takový, že výfuk je nejen výrazně lehčí, ale také průchodnější a o pět decibelů hlasitější než ten standardní.

Nutno podotknout, že nositeli těchto stříbrných krasavců nemohou být standardní vozy McLaren, ale jen ty s koncovkou S, tedy Sport Series.

McLaren MSO Sport Series

Podívejte se na video a poznáte, jak nádherně může takový výfuk vypadat, když je odinstalovaný, a hlavně jak nádherně zní, a to jak na brzdě, tak třeba i v tunelu. Až do 5000 ot./min je to takový standardní sportovní výfuk, pak se to pořádně rozjede.