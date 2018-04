fra, Novinky

Už jméno Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury napovídá, o co půjde. Bude to koncept auta, kde si značka Mercedes-Benz prostřednictvím své luxusní divize Maybach ověří, jestli je v Číně stále dost peněz a zájemců o ten nejvyšší luxus. Ne vysoký luxus, skutečně ten nejvyšší, kde dřevo není ve skutečnosti nabarvený plast a kde kov je skutečně kovem. Kde designéři vytvářejí souhru s vozem na míru, nikoliv skládanku existujících prvků z jiných vozidel.

Maybach už ukázal několik poodhalujících fotografií. Jen se na ně podívejte. Tohle by měl být skutečný vrchol toho, co kdy u značky Mercedes-Benz bylo vyrobeno.

Detaily konceptu Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury

Maybach

Pravděpodobně půjde o SUV. Jak by také ne, když jde o nejlépe prodávaný typ karoserie. Takže žádná náhoda. Ostatně pro Maybach to není první terénní vůz, vždyť už v počtu 99 kusů nabídl solventním zákazníkům luxusní Mercedes-Maybach G650 Landaulet s vidlicovým dvanáctiválcem.

Mercedes-Maybach G650 Landaulet (2017)

Mercedes-Maybach

Z fotografií a náčrtu vidíme, že interiér bude opravdu originální. Ani kousek z nějakého současného modelu. I tlačítka na volantu jsou dělána přesně pro tento koncept. A pak všude jen kůže, kov a dřevo. A samozřejmě velký displej.

A to nejzajímavější nakonec – podle zatím nepotvrzených informací nepůjde jen o koncept, který někam zapadne. Prý by se jeho sériová verze měla objevit na podzimním autosalonu v New Yorku.