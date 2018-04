mb, Novinky

Letecký inženýr Tatsuo Hasegawa našel po druhé světové válce zaměstnání u Toyoty. Kromě Corolly nebo Celiky je podepsán také pod modelem Sports 800, v Japonsku nazývaným Yotahachi - prvním sériovým sporťákem značky Toyota.

Yotahachi debutovala v roce 1965 s plochým dvouválcovým motorem o objemu 0,8 litru. Motor byl označený písmenem U a v 0,7l formě poháněl masovou Toyotu Publica. Model Sports 800 dostal motor s označením 2U-B.

Ten díky většímu objemu a dvěma karburátorům nabízel 45 koní. Dnes by to byl výkon k smíchu, ale Yotahachi byla vyrobená z hliníku a vážila jen 580 kg. Maximálka činila 155 km/h.

Takhle vypadá plochý dvouválec po renovaci u Gazoo Racing.

FOTO: Toyota

Několik kusů Sports 800 bylo v roce 1966 nasazeno do vytrvalostního závodu Suzuka 500. Jedna z nich vyhrála - Shihomi Hosoya dokázal s autem slabším, ale lehčím než konkurence vyhrát proto, že nemusel tak často zastavovat kvůli doplňování paliva. Na druhém místě skončila další Yotahachi.

Unikát rezivěl v garáži

Přesuňme se o půlstoletí do budoucnosti, do druhé dekády 21. století, a do nejmenované garáže v Japonsku. V ní byla objevena nějaká Yotahachi, která byla silně zasažena korozí, píše Toyota v tiskové zprávě.

Číslo karoserie ale čitelné bylo - UP 15-10007. Právě podle něj bylo zjištěno, že se jedná o vůz, který ve zmíněném závodě v roce 1966 dojel na prvním, nebo druhém místě.

Takhle vypadala unikátní Yotahachi před renovací.

FOTO: Toyota

Takový unikát si renovaci víc než zasluhuje, a tak si ho vzali do parády inženýři z týmu Toyota Gazoo Racing. Vůz byl v tak špatném stavu, že více než polovina karoserie musela být postavena znovu.

U skutečně unikátních historických aut není neobvyklé, že pokud lze zachránit aspoň VIN, všechno ostatní se prostě postaví znova podle dobových specifikací. Tenhle případ byl očividně velmi blízko.

Přesto znovuzrození této konkrétní Yotahachi označme spíš jako „restomod” - renovaci s úpravami. Gazoo Racing totiž upravilo tlumiče vozu. „Snažili jsme se zachovat všechny skvělé vlastnosti Yotahachi a současně auto vylepšit tam, kde byly jeho slabiny,” řekl Kajikawa Hitoshi, zodpovědný za úpravy.

Znovuzrozená Toyota Sports 800 GR Concept

FOTO: Toyota

„Inženýři, kteří pracují pro Sports 800 GR Concept, vnímají časový souběh nalezení legendární Toyoty a premiéry nové série GR jako dobré znamení. (...) Vylepšené modely s logem GR dorazí také do Evropy, předzvěstí je již Yaris GRMN,” stojí v tiskové zprávě. Dost možná se tedy můžeme těšit i na ostrý Auris, který byl nedávno zmíněn v souvislosti s australským trhem. [celá zpráva]

V každém případě záchrana unikátního historického závodního auta stála za to. Yotahachi může obrážet přehlídky veteránů. Jen je škoda, že nebylo zachováno původní lakování s pruhem uprostřed karoserie.

Toyota Sports 800 GR Concept

FOTO: Toyota