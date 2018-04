mb, Novinky

Snad každý, kdo si někdy koupil ojeté auto, musel bojovat s korozí na některých jeho dílech. Pokud má štěstí, jsou to jen vnější panely karoserie. Koroze strukturálních částí auta, nosníků či rámu je podstatně větším problémem.

Jednou z věcí, na kterou má koroze vliv, je tuhost karoserie a s ní i pasivní bezpečnost vozu při nehodě. Jak to může vypadat ve skutečnosti, vyzkoušela švédská organizace Villaagarnas Riksforbund s asistencí pojišťovny Folksam.

Vzala Volkswagen Golf páté generace, vyráběný v letech 2004–2008, a Mazdu 6 první generace, která byla v produkci od roku 2003 do 2008. Nebyly však oznámeny přesné roky výroby jednotlivých aut, stejně jako kilometrové proběhy či třeba jestli vozy už byly bourané.

Dalším drobným nedostatkem je absence informací, jak moc byla auta zkorodovaná - např. jestli by prošla národní bezpečnostní inspekcí, ekvivalentem české STK či nikoliv. Korozi na vozech vidíme, ale může se týkat jen vnějších panelů karoserie.

Podstatnou informací nicméně je, že obě auta byla testována podle pravidel EuroNCAP platných v době, kdy před lety přicházela na trh, nikoliv podle nejnovějších měřítek.

Ve zkorodované Mazdě 6 je o pětinu větší riziko úmrtí než v nové



„Při testu Mazdy 6 v čelní srážce bylo auto deformované tak moc, že se sedadlo řidiče opřelo o interiér vozu a figurína narazila hlavou do B-sloupku,” komentuje výsledek testu Villaagarnas Riksforbund. Jak vidno, vůz nemá hlavové airbagy, anebo nedošlo k jejich vystřelení.

U druhého, černého exempláře, testovaného bočním nárazem, už vidíme vystřelení hlavových airbagů, a tedy lepší ochranu posádky. Celkové výsledky pro Mazdu 6 ale nejsou dobré - obdržela 18 bodů, o osm méně, než když byla nová.

„Podle pojišťovny Folksam je v případě tohoto vozu o 20 % větší riziko úmrtí v nehodě kvůli korozi,” cituje závěr výzkumníků web Autoweek, který zprávy o testech přinesl.

Golf s korozí je horší pouze o jeden bod

Golf při stejném čelním nárazu mnohem lépe udržel integritu levého A-sloupku, a tudíž prostoru řidiče. Ani v tomto případě nedošlo k vystřelení hlavových airbagů, o nárazu hlavy figuríny řidiče do B-sloupku se však nedozvídáme.

Při bočním nárazu hlavové airbagy vystřelily, a to v obou případech - jak při srážce s deformovatelnou překážkou, tak i se sloupem. Vidíme však, že při srážce se sloupem je airbagem chráněna jen hlava figuríny řidiče a levé rameno dostává ránu od výplně dveří.

I tak je výsledek mnohem lepší než u Mazdy. Golf dostal 32 bodů, pouze o jediný bod méně, než jak byl organizací EuroNCAP hodnocen jako nový.

Každé ojeté auto je jiné

Tento článek v žádném případě nemá za cíl říci „Kupte si radši ojetý Golf než Mazdu”. Jak výzkumníci sami podotýkají, neexistují dvě auta, která by rezla úplně stejně. To znamená, že jiný kus Mazdy 6 či Golfu, klidně s podobným stářím i kilometrovým proběhem, by se při stejné zkoušce mohl chovat jinak.

Principem sdělení Villaagarnas Riksforbund je, že koroze má vliv na strukturální integritu auta. To znamená, že by neměla být zanedbávána. A že když si budete vybírat nové auto, hledejte takový kus, který je rzí napaden co nejméně. [celá zpráva]