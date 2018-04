fra, Novinky

Firma Defining Extreme Vehicles Car Industry L.L.C. připravuje tenhle stroj, který už překračuje všechny ty superlativy jako supersport, hypersport apod. Tohle je kategorie sama o sobě. Pod kapotou totiž pracuje vidlicový šestnáctiválec o objemu 12,3 l, který dopují čtyři gigantická turbodmychadla o průměru 81 mm. Vrcholný výkon (podle použitého paliva) se má vyšplhat až na neskutečných 5000 koní, tedy 3728 kW.

Za zrozením auta stojí Paolo Garella, který se dříve podílel třeba na přípravě Ferrari P4/5 nebo reinkarnace Lancie Stratos.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Motor Devel Sixteen V16 na zkušební stolici

Ale pojďme se podívat na video, které ukazuje, jak na silnici model zrychluje. Nic velkého to zatím není. Auto čeká, podobně jako Bugatti Chiron, na to hlavní – pneumatiky. Dnes neexistují takové, které by snesly rychlosti nad 420 km/h, a i ty hodnoty přes 400 jsou spíš už jen teoretické.

Na videu tak můžete vidět (a hlavně slyšet) silniční verzi s pouhými 3000 koňmi (pro srovnání – Bugatti jich má 1500), jak si pár sekund dá zrychlení na rovné silnici. Zvuk je to neskonalý.

Už se těšíme, až se povedou nějaké ty pneumatiky a Devel Sixteen to rozjede na avizovaných 500 km/h.