mb, Novinky

S automobilkou Lada má většina z nás spojeného „žigulíka”, tedy model 2101, anebo nesmrtelný offroad Niva. Dříve sovětská, dnes ruská firma AvtoVAZ, vyrábějící vozy zmíněné značky, však funguje dodnes a kromě Nivy vyrábí šest dalších modelů, které prodává zejména na ruském trhu.

Podle ruského designéra Vjačeslava Alexandrova by mohly přibýt ještě další dva, trochu sportovněji střižené Goldfish a Questa. Oba ztvárnil na počítači a skutečně je na co se dívat.

Lada Goldfish - ilustrace

FOTO: Vjačeslav Alexandrov

Goldfishje supersport s jedním párem dveří a velkým zadním křídlem. Vzhled je poněkud kontroverzní, ale najdete v něm odkazy na minulost - ohromné křídlo s „nohami” integrovanými do boků karoserie připomene Ferrari F50 nebo koncept BMW Nazca C2.

Alexandrov dle vlastních slov nepřemýšlel nad tím, co by mohlo Goldfish pohánět, ale všimněte si solárního panelu na střeše. Mohl by pomáhat s nabíjením baterie hybridního ústrojí.

Lada Questa - ilustrace

FOTO: Vjačeslav Alexandrov

Starší Ladu Questa můžeme označit za čtyřdveřové kupé. Název si bere inspiraci z existující Lady Vesta, ovšem tím podobnost končí. Questa zaujme dvoubarevným lakováním; všimněte si, že přední, světlejší část boku je tvarově odlišná od zadní, tmavší části.

Ani zde Alexandrov prý o motoru nepřemýšlel, takže můžeme sloužit jen nápady, co bychom si pod kapotou představovali my. Questa svým tvarem trochu připomíná Chevrolet Volt, což by opět napovídalo hybridnímu ústrojí.

Také si ale všimněte většího odsazení předních dveří od předního kola - to by mohlo ukazovat na motor vpředu podélně a pohon zadních kol. Ovšem klasická koncepce se dá s hybridem kombinovat.

Lada Questa - ilustrace

FOTO: Vjačeslav Alexandrov

„Nepřemýšlel jsem nad tím, ale kdyby se to stalo, byl bych velmi rád!” odpovídá Alexandrov na otázku, co kdyby Lada chtěla tahle auta skutečně vyrábět. Protože je ale tato značka zaměřená na levná auta, pravděpodobné to příliš není.