Automobilka Bentley do svých aut montuje osmiválcové a dvanáctiválcové motory, ale to neznamená, že by jí nezáleželo na emisích CO2. Na střeše výrobního závodu má už nyní nainstalovaných 20 815 fotovoltaických panelů, které vyrábějí elektřinu pro provoz fabriky.

Během letošního roku k nim přibude dalších deset tisíc, které budou umístěny na stříškách na parkovišti pro auta zaměstnanců. Parkoviště pojme 1 378 aut a má rozlohu 16 426 čtverečních metrů. Po zastřešení a instalaci panelů se toto parkoviště stane největším ve Velké Británii se solárními panely.

Výstavba stříšek bude trvat šest měsíců a po zprovoznění budou mít solární panely maximální výkon 2,7 megawattu. Elektřina z nich má pokrýt 24 % spotřeby elektřiny továrny a ročně ušetřit emise 3 300 tun oxidu uhličitého, nejznámějšího skleníkového plynu.

Solární panely na střeše továrny Bentley, instalované v roce 2013.

FOTO: Bentley

„Tato instalace solárních panelů je dalším příkladem, jak můžeme zlepšit udržitelnost provozu naší továrny pomocí technologických inovací. Pomáhá nám vyrábět neobyčejná auta s odpovědně získanými zdroji a zároveň přispívat ke snižování dopadu fungování automobilky na životní prostředí,” uvedl Peter Bosch, člen představenstva Bentley pro výrobu.