Pokud se na auto zadíváte, jistě pochopíte, že to není samostatný vývoj. Jde vlastně jen o přeznačkovaný Volkswagen Crafter, který velmi brzy nabídne i právě VW s označením e-Crafter. Takže MAN vlastně předběhl svou mateřskou značku. Ale to asi nevadí. Koncernu je jedno, jestli auto bude mít to či ono logo.

Pod kapotou je elektromotor s výkonem 100 kW a točivým momentem 290 N.m, který dokáže udělit vozu maximální rychlost 90 km/h. Ve voze je složena skupina akumulátorů o kapacitě 36 kWh. Je tedy zřejmé, že nejde o žádný vůz na daleké cesty. Dojezd na jedno nabití je maximálně 160 km. Ovšem sama značka prezentuje, že automobil bude určen především na rozvážku do města, kde většina vozidel dnes ujede do 100 km denně.

Dobíjení je přitom docela rychlé. U rychlonabíječky (DC CCS Combo) se do 80 % nabijí akumulátory za 45 minut, maximální kapacita při dobíjení z klasické sítě je pak dosažena za 5,5 hodny. Volkswagen také uvádí, že po 2000 nabíjecích cyklech (pokud by auto jezdilo každý den v roce a nabíjelo se jednou denně, tak by to bylo po 5,5 letech), klesne kapacita o 15 %.

Cena vozu je v přepočtu někde kolem 1,8 miliónu korun, což není úplně málo, ale je třeba si uvědomit velmi nízké náklady na elektřinu a také prakticky žádný servis. První země, které se nového MANu dočkají, budou Německo, Rakousko, Belgie, Francie, Norsko a Holandsko.