fra, Novinky

Je to už takový standard. Když se snesou mračna nad automobilkou Tesla a investoři přestanou upisovat další peníze, přijde Elon Musk s nějakou zajímavou novinkou, kterou nenápadně podstrčí ven, aby situaci stabilizoval. Teď je to slib nové verze, která by měla přijít v červenci tohoto roku.

Jednalo by se o již existující Model 3, jenže s jiným druhem pohonu. K jednomu již existujícímu elektromotoru by se přidal druhý, který by poháněl druhou nápravu. Má tedy jít o elektrickou čtyřkolku s větším výkonem. Bližší informace zatím Elon Musk nevydal, ale očekáváme, že na přelomu dubna a května by měla firma tuto verzi oficiálně ohlásit.

Problémy

Jenže Tesla má ohromné problémy. Zatím žije z velkých peněz investorů, kteří jí věří. Tedy spíš věřili. V posledních měsíci začala cena akcií prudce klesat z důvodů poklesu zájmu investorů. Těm prostě už došla trpělivost a odmítají financovat dál velmi ztrátovou výrobu.

Elon Musk například při uvedení Modelu 3 (který byl mimochodem zpožděný) oznámil, že do konce roku 2017 bude vyrábět 20 000 vozidel týdně. Jenže je duben roku následujícího a výroba dosáhla čísla 2000, i když další postupné sliby odkazovaly na 5000 vozidel za týden. Malé prodeje pak znamenají narůstající dluhy. Každou minutu roste ztráta společnosti Tesla o 6500 dolarů. Firma tak s hromadou nesplněných slibů balancuje nad propastí, ze které ji nemusí vytáhnout ani miliardář Elon Musk.