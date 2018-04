fra, Novinky

Honda si uvědomuje, že automobilka prostě nemá možnost držet krok s hektickým vývojem elektroniky posledních let, a tak v Silicon Valley otevřela svůj vědecký inkubátor Xcelerator, kde hledá a podporuje firmy, které by jí mohly v tomto závodě pomoct.

Výsledky na sebe nenechaly dlouho čekat. Například firma Drivemode, kterou vede Yokichi Koga, vyvinula speciální aplikaci, která je podobná softwaru Android Auto nebo Aplle CarPlay, což znamená, že dokáže zrcadlit mobil do systému automobilu, dokáže číst textové zprávy, přehrávat hudbu, navigaci apod. Jaký je rozdíl s výše uvedenými systémy? Lze ji nahrát do jakéhooli telefonu s operačním systémem Android. Navíc je právě ve vývoji systém ovládání pomocí jediného tlačítka na volantu.

Další firmy, které se v Xceleratoru rozjely, jsou Leia Inc., která vyvíjí 3D zobrazení bez optických brýlí nebo izraelská VocalZoom. Ta vyvíjí optické senzory pro komunikaci mezi člověkem a strojem, což znamená jednodušší ovládání.

Vlastními silami

Třetí největší výrobce automobilů v Japonsku je zatím trochu ojedinělý případ v automobilové branži. Automobilky se zatím moc nehrnou do kooperace s externími firmami, a když, tak z velké nutnosti. Například musely začít spolupracovat s firmami, které vyvíjejí autonomní řízení. Ale opět – nutnost nepřerostla ve spolupráci, ale v pohlcení. Takže značky následně technologické starupy kupují, než aby podporovaly jejich nezávislost a možnost spolupráce i na jiných projektech.

Honda tak ukazuje výjimečnou dynamiku a snahu o co nejrychlejší a nejlepší vývoj, který by jí umožnil uspět na místech, kde dosud nijak nevynikala. Kupříkladu výše uvedený systém zrcadlení mobilního telefonu do infotaimentu automobilu by velmi pomohl většímu rozšíření v zemích, kde palubní navigace vlastně nikdy nenastartovala svou kariéru. Příkladem je Indie, kde většina zákazníků má svůj mobilní telefon, ale o navigaci v autě nemá ani ponětí.