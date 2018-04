fra, Novinky

Kdyby trumpova administrativa šla cestou nějakého daňového zatížení, pravděpodobně by vyvolala velký odpor. A tak americký prezident Donald Trump zadal odborné komisi, aby připravila plán, jak zvýšit požadavky na emise automobilů, které se dovážejí do USA.

Toto nařízení by pak bylo snadno obhajitelné vzhledem ke kauze Dieselgate, která zahýbala automobilovým světem, především pak tím americkým, kde koncern Volkswagen musel stáhnout vozy s podvodným softwarem a navíc i vyplatit zákazníkům náhradu. Navíc samozřejmě automobilky by se mohly těmto přísným regulím vyhnout, pokud by vyráběly vozy v USA.

Koho by se to dotklo nejvíc? Evropy. Pro srovnání – asijské automobily, které byly v USA loňský rok prodány, byly ze 70 % vyrobeny právě v tomto státě. To evropské automobilky mají procento výrazně nižší – 30 %. Navíc ve Spojených státech je 17 montážních automobilových závodů. Z toho 12 jich patří asijským výrobcům.

Samozřejmě, že je důležité také zjistit, jestli by toto nařízení bylo dostatečně účinné. Společnost Autodata upozorňuje, že v loňském roce bylo 21 % ze 17,2 miliónů prodaných nových vozů na americkém trhu dovezeno ze zahraničí. Je totiž jasné, že tímto by byly tlačeny i domácí automobilky, které nyní mají výrobní závody v zahraničí, třeba v Mexiku.