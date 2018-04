fra, Novinky

Kupé od Alfy Romeo patrně nebude mít horší prodejní výsledky než sedan Giulia. Ta se prodává špatně a značku nespasí, ačkoli měla. A když mateřský koncern Fiat ještě stále do ztrátové značky investuje, protože zavřít Alfu Romeo by byl gigantický automobilový hřích (alespoň v Itálii), tak je konečně na spadnutí auto, které nestrhá prodeje, ale může se stát další legendou v historii firmy. A že jich Alfa Romeo má.

Nové kupé by mělo konkurovat třeba BMW 4, Audi A5 nebo Mecedesu-Benz C. Jenže proti nim bude mít něco v téhle kategorii neuvěřitelného. Techniku formulových speciálů – regeneraci kinetické energie ERS. Ta má snížit spotřebu paliva, a hlavně zvýšit výkon auta. Podle zahraničních serverů by hned od začátku měl být model vlastně konkurentem pro ty nejsilnější verze výše zmíněných značek, takže by měl prohnat třeba BMW M4 (317 kW) nebo dokonce BMW M4 CS (338 kW).

Design přídě by měl vycházet z modelu Giulia, ale od předního sloupku bude auto jiné. Na zádi by mělo dominovat odlišné jméno než dnes používané Giulia Coupé. Pravděpodobně se dočkáme návratu GTV nebo Sprintu.